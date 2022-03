Groninger PvdA’ers willen deze maand nog compensatie voor hoge energierekening

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Mensen met een laag inkomen moeten deze maand nog gecompenseerd worden voor de hoge energierekening. Daar maken zowel de gemeentelijke PvdA-fractie als Kamerlid Henk Nijboer zich dinsdag hard voor.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over een motie van Nijboer, die ervoor moet zorgen dat mensen met een laag inkomen nog voor april tweehonderd euro compensatie op hun rekening hebben. De verwachting in Den Haag is dat de motie wordt aangenomen.

PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff dient vrijwel tegelijkertijd schriftelijke vragen in bij het gemeentebestuur, waarin hij de gemeente vraagt om het geld nu alvast voor te schieten. Ook vraagt Bushoff aan het gemeentebestuur om niet alleen mensen in de bijstand te compenseren, maar iedereen met een laag inkomen.

‘Tweehonderd euro is niet genoeg’

Bushoff, Nijboer en wethouder Carine Bloemhoff (allen PvdA) stellen daarnaast zich hard te willen maken voor een hogere compensatie, dan de tweehonderd euro die nu beschikbaar is. “We moeten kijken wat we als gemeente extra kunnen doen”, stelt Bushoff in de schriftelijke vragen. Bloemhoff laat weten samen met de VNG op te willen trekken om van het kabinet een hogere compensatie te eisen. Ook Nijboer gaat zich daar hard voor maken in de Tweede Kamer. “We willen onze inwoners niet in de kou laten staan en hen echt helpen de energierekening te betalen”.

Volgens de PvdA-ers is het geduld van veel mensen met een kleine beurs op rond de hoge energielasten. “Zaterdag sprak ik nog een man die een huurwoning heeft in de Groningse buurt De Hoogte hij vertelde komende maand weer 112 euro meer af te moeten rekenen met een minimuminkomen, maar niet zou weten hoe dat te betalen”, stelt Bushoff. “Tweehonderd euro compensatie weliswaar keihard nodig, maar niet toereikend. We moeten kijken wat we als gemeente extra kunnen doen.”