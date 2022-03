Groninger kerken met benefietavond in actie voor Oekraïne

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Missie 050, een netwerk van 70 kerken in Groningen, organiseert zaterdag een benefietavond voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

De avond wordt om 19.30 uur gehouden in de Stadskerk aan de Friesestraatweg 221 te Groningen. Wethouder Carine Bloemhoff opent de avond. Die is ook live online te bekijken via Missie050.nl.

“De verschrikkelijke situatie in Oekraïne raakt de bevolking hard. Na de gedachte hoe het zover heeft kunnen komen en de vraag waarom Poetin dit besluit heeft genomen komt bij veel mensen de gedachte; Wat kunnen we doen?” vertelt Evert Sulman van Missie050. “Wij vormen een centraal punt in Groningen om alle initiatieven samen te bundelen en de massale steun samen met noodhulporganisaties verder te brengen.”

In het hele land zijn acties ontstaan na de inval van Rusland in Oekraïne, ook in Groningen. Ook de kerken zoeken naar mogelijkheden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verzachten van dit leed. Missie 050 zag dat deze week veel mensen op zoek gingen hoe ze hulp kunnen bieden aan de slachtoffers. Hierop zijn zij in actie gekomen door een coördineerde rol op zich te nemen en ontstond de spontane wens om een benefietavond te gaan organiseren.

Naast praktische hulp zijn er ook opvanggezinnen nodig die tijdelijk Oekraïense vluchtelingen in huis willen nemen. De organisatie is in gesprek met de gemeente Groningen en andere organisaties om dit goed te organiseren.