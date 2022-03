“Groningen werkt eensgezind aan opvang Oekraïners, eerste vluchtelingen in Haren”

nieuws

Bron GoogleMaps

Groningen werkt eensgezind aan de opvang van gevluchte Oekraïners. Dat laat de Veiligheidsregio Groningen weten.

“Op dit moment worden er door de Veiligheidsregio en de tien Groninger gemeenten voorbereidingen getroffen voor de opvang van duizend vluchtelingen.”, laat de Veiligheidsregio weten. “Als de tien gemeenten deze opvangplekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar nog eens duizend plekken. In totaal gaat het dus om tweeduizend opvangplekken in de provincie.” Maandag werd bekend dat er in de gemeente Groningen vluchtelingen worden opgevangen in de studentenflat Cornus in Selwerd.

Vorige week werd bekend dat ook het Nescio Hotel in Haren beschikbaar wordt gesteld. Hier zijn inmiddels de eerste tientallen vluchtelingen gearriveerd. “Ook in Stadskanaal en Winschoten zijn inmiddels vluchtelingen gearriveerd. De verwachting is dat de stroom vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne alleen maar zal toenemen en dat ook locaties in andere plaatsen in de provincie Groningen benut zullen worden.”