Groningen Swim Challenge gaat beginnersclinic organiseren

Foto: Danja de Jonckheere

De Groningen Swim Challange start over twee weken met een beginnersclinic. Met de clinic kunnen mensen zich optimaal voorbereiden.

Het evenement voor het goede doel wordt dit jaar gehouden op zaterdag 27 augustus. “Om geoefend aan de start te verschijnen organiseert Groningen Swim Challenge samen met trainer Joeval Benjamins elk jaar een aantal zwemclinics in zwembaden en in buitenwater”, vertelt voorzitter Johan Broesder. “Dit jaar is op 20 maart de eerste introductieclinic in Sportcentrum De Kalkwijck in Hoogezand.” Het zwembad stelt de faciliteiten kosteloos beschikbaar voor de clinic.

De Groningen Swim Challenge zamelt, net als de voorbije jaren, geld in voor het UMCG Kanker Research Fonds. In de afgelopen jaren is er al bijna een miljoen euro opgehaald. Het zwemevenement bestaat uit twee onderdelen; de Groningen Swim Challenge over vijftig kilometer die in Lauwersoog start en de City Swim over 1.600 meter door de Groningse Diepen.

Aanmelden voor de clinic kan op deze website.