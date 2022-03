Groningen subtopper als het gaat om studentenkamers

Groningen staat samen met Nijmegen op de vierde plaats van de beste studentenkamersteden van Nederland. Hierin laat het onder meer Amsterdam achter zich. Dit blijkt uit een rapport van de Landelijke Studenten Vakbond.

Er zijn elf studentensteden op vier categorieën beoordeeld namelijk: het functioneren van de particuliere sector, corporatiesector, informatievoorziening van de gemeente en de aanwezigheid van een huurteam.

Ondanks de hoge notering valt er voor Groningen nog veel winst te behalen vertelt voorzitter van de Groninger Studentenbond Leon van der Deure. “Op het vlak van informatievoorziening kan het nog beter, vooral richting internationale studenten. Ook moet het stoppen met het omzetten van kamers naar studio’s.”

Ook geeft de voorzitter aan dat dit rapport de woningnood in Nederland goed in beeld brengt. “Als je een stad met zoveel problematiek als Groningen zo hoog genoteerd is laat zien dat het probleem heel groot is. Er zijn een heleboel mensen die maanden moeten zoeken of veel te veel betalen dus daar valt nog veel te winnen.”