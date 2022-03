Groningen krijgt naast deelscooters ook deelfietsen

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De gemeente Groningen krijgt na deelscooters binnenkort ook deelfietsen. Het college van B&W wil aan de slag met met twee bedrijven, die elk 300 deelfietsen kunnen aanbieden.

De deelfietsen komen op diverse plekken te staan, onder meer op P+R-terreinen. De gebruikers kunnen vanaf de auto of het openbaar vervoer met de deelfiets naar hun werk of school. De gemeente verwacht dat het gebruik van deelscooters zal afnemen omdat daar binnenkort een helmplicht voor gaat gelden. Dan zal de deelfiets in populariteit toenemen.

Het aantal klachten over de deelscooter is vorig jaar afgenomen. Toch blijven de aanbieders Felyx en Check wel handhaven, zoals op fout geparkeerde voertuigen. Het college van B&W gaat met de gemeenteraad in overleg of het contract met de aanbieders na 1 mei 2023 wordt voortgezet.