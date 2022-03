Groningen in actie voor Oekraïne: “Ik moest iets doen, ik kon niet stil blijven zitten”

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

In de gemeente Groningen komt men zaterdag op verschillende plekken in actie voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Bijvoorbeeld bij de Albert Heijn aan de Rijksweg in de stad. “We proberen vandaag zoveel mogelijk dozen met producten te vullen.” Aan het woord is Robin Molenhuis. Molenhuis is finaliste van Miss Teen of Groningen. “Met mijn modelwerk heb ik veel contacten met mensen die uit Oekraïne komen. De verhalen die ik van hen hoor, dat zij zich zorgen maken over hun vrienden en familie die nog in het land zijn, dat is vreselijk. Ik vond dat ik iets moest doen, ik kon niet stil blijven zitten.”

“Spullen gaan naar Slovenië, waarna het de grens over gaat”

De actie loopt voorspoedig. “We zijn vanochtend om 09.00 uur begonnen. Binnen twee uren hadden we al dertig dozen helemaal vol. Inmiddels zitten we al over de 75 dozen. Het is echt heel erg bijzonder om te zien wat mensen allemaal brengen; babyvoeding, batterijen, lang houdbare producten.” Bij de actie wordt er samengewerkt met de Albert Heijn en Voedselbank Groningen. “De supermarkt heeft haar medewerking verleend. Ze hebben ook speciaal de winkel zo ingericht dat de producten die wij zoeken, makkelijk te vinden zijn. De Voedselbank heeft bananendozen geleverd waarin we de spullen stoppen. Zij gaan morgen de dozen ook naar Sappemeer brengen, waar de Stichting Oekraïners in Nederland een inzamellocatie heeft. Maandag worden de spullen naar Slovenië gebracht, van daaruit gaan ze Oekraïne in.” De actie aan de Rijksweg duurt tot 18.00 uur en krijgt als het aan Molenhuis ligt binnenkort een vervolg.

Concert in Haren

Ook in Haren vond zaterdag een actie plaats. “In de Dorpskerk van Haren heb ik samen met organiste Mirjam Haag een concert gegeven”, vertelt troubadour Johannes van Timmeren. “Tijdens het concert konden mensen goederen inleveren. Ondanks dat we er weinig reclame voor hebben gemaakt is het een succes geworden.” Na afloop van het concert zijn de ingezamelde spullen naar het Nescio Hotel gebracht, waar vluchtelingen worden opgevangen. “We hebben het daar af kunnen leveren, en we zagen dankbare gezichten.”

Akoestische gitaar en orgel

Voor Van Timmeren was het de eerste keer dat hij met Haag een concert gaf. “Dat was spannend. Je moet je voorstellen dat dit concert heel spontaan is bedacht. In het begin dacht ik, als het maar goed gaat. Ik op akoestische gitaar en Mirjam op een orgel, zij blaast mij zo weg. Maar dat gebeurde helemaal niet. Eigenlijk was het heel mooi. Onder het thema ‘een sprankje hoop en licht’ hebben we bijvoorbeeld het lied ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen gespeeld. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er kippenvel van kreeg.”

Vervolg

Er komt naar alle waarschijnlijkheid ook een vervolg. “Al voor de coronacrisis speelde ik met het idee om een concert te geven. Ik hoop dat nu echt door te gaan zetten. Daarbij ben ik wel op zoek naar een zandkunstenaar. We willen muzikaal iets moois neerzetten, maar ook visueel willen we iets bieden. Door middel van een zandkunstenaar, waarbij we diegene zijn verrichtingen op een scherm projecteren, willen we iets heel bijzonders neerzetten.”