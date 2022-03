Groningen hijst de transgendervlag in de Martinitoren

nieuws

Foto: Ted Eytan via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Voor het eerst wordt op donderdag 31 maart de transgendervlag op de Martinitoren gehesen. Dat gebeurt vanwege de internationale transgender zichtbaarheidsdag.

Met het hijsen van de vlag wil de gemeente Groningen een boodschap afgeven aan transgenders, namelijk ‘Groninger ben je ongeacht’. Wethouder Glimina Chakor hijst te vlag, samen met vertegenwoordigers van Transgendergroep COC Groningen en COC Groningen & Drenthe.

Wethouder Chakor koopt dat de symboliek van de vlag bijdraagt aan de acceptatie van diversiteit: “Jezelf kunnen zijn is nog altijd niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet in Groningen.” de vlag is in 1999 ontworpen door de Amerikaanse Monica Helms, en bestaat uit vijf horizontale banen.