Groningen had voor oorlog meeste Oekraïense inwoners van Noord-Nederland

Foto: Willemijn Kemp

Met 443 Oekraïners was Groningen begin dit jaar de gemeente waar, per hoofd van de bevolking, de meeste mensen uit het door oorlog getroffen land woonden in Noord-Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Groningen was het aantal Oekraïners op 1 januari 1,9 per duizend inwoners. Westerwolde was begin dit jaar de nummer twee in Nederland, als het gaat over het aantal uit Oekraïne afkomstige inwoners.

Volgens het CBS is het relatief hoge aantal Oekraïense inwoners vooral het gevolg van studenten uit het land. Mensen met een herkomst in Oekraïne zijn verhoudingsgewijs het meest te vinden in de Randstad. Ook in andere studentensteden als Eindhoven, Maastricht en Enschede is hun aandeel relatief groot.

Het CBS stelt dat Oekraïners zich vooral na 2006 in Nederland hebben gevestigd. Van de inwoners op 1 januari 2022 die zijn geboren in Oekraïne wonen de meesten hier vijftien jaar of korter. De immigratie uit deze landen is vanaf 2006 jaarlijks toegenomen, behalve tijdens de coronacrisis in 2020. Onder de inwoners zijn dan ook meer vrouwen dan mannen, ruim twee derde is vrouw. De meesten kwamen naar Nederland vanwege werk, maar ook studie en gezinshereniging komen als migratiemotief voor. Vrouwen kwamen het vaakst voor gezinshereniging.