Groningen Airport Eelde gaat groene waterstof produceren

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Op Groningen Airport Eelde komt volgend jaar een installatie te staan waarin met groene stroom waterstof kan worden geproduceerd voor de luchtvaart.

Het gaat om een zogeheten electrolyzer die groene waterstof gaat produceren voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel. In een electrolyzer wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Op dit moment is dit proces nog niet concurrerend met de productie van ‘grijze waterstof’, waarvoor aardgas benodigd is. Het nieuwe systeem moet in oktober 2023 in gebruik worden genomen. Voor het project wordt 3,5 miljoen euro uitgetrokken. De helft van dit bedrag komt uit het Europees fonds EFRO, voor de andere helft uit bijdragen van consortiumpartners, waarbij de Rijksuniversiteit Groningen één van deze partners is.

Noord-Nederland is voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie als een belangrijk centrum erkend door de Europese Unie, dat de regio uitriep tot Hydrogen Valley. Groningen Airport Eelde neemt verschillende initiatieven op het gebied van verduurzaming. Het reeds aangelegde zonnepark is bijvoorbeeld een onderdeel. De stroom die dit zonnepark opwekt gaat gebruikt worden om de electrolyzer aan te drijven.