Groenstrook Selwerd gekapt voor aanleg nieuw fietspad

Foto Andor Heij

Een groenstrook langs het spoor in Selwerd is deze week gekapt. Er wordt een fietspad aangelegd.

Het fietspad loopt van de ACM brug over het Reitdiep in Paddepoel naar de Walfridusbrug over het Van Starkenborghkanaal en sluit aan op het fietspad richting Sauwerd en Winsum. Dat is de zogeheten fietsroute plus. Een deel van de fietsroute door de stad ligt er al.

Het stuk tussen de Eikenlaan en de Walfridusbrug wordt dit jaar aangelegd. Daarvoor wordt ook een fietsbrug langs het spoor richting Sauwerd over de noordelijke ringweg gebouwd. Volgend jaar moet alles klaar zijn.

De fietsroute wordt aangelegd, omdat de gemeente vindt dat er een goede fietsverbinding ontbreekt in het noordwesten van de stad die oost en west met elkaar verbindt. De hoop is dat meer mensen de fiets pakken.