GroenLinks op de fiets langs dorpen van gemeente Groningen

nieuws

Foto: Elte Hillekens

GroenLinks houdt zaterdag een campagnetocht langs veel van de dorpen in de gemeente Groningen. Drie teams fietsen vanuit verschillende hoeken van de gemeente via de dorpen naar de Grote Markt.

Raadsleden en wethouders vertellen onderweg over wat GroenLinks voor de dorpen heeft gedaan, en gaan ze in gesprek met bewoners. Ook houden ze op diverse plekken korte toespraken. Met deze tocht wil de partij de mensen in de dorpen laten zien dat zij oog heeft voor de problemen die er spelen.

Op elk van de drie routes wordt een groen, sociaal of duurzaam initiatief in het zonnetje gezet. Het gaat om Woldwijk in Ten Boer, de Weggeefkast in Hoogkerk en de vrijwilligers van de Hortus in Haren.