GroenLinks grootste partij bij gemeenteraadsverkiezingen, PvdD, Student & Stad en PvhN grote winnaars

nieuws

Foto: Andor Heij

GroenLinks is bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden. Partij voor de Dieren, Student & Stad en Partij voor het Noorden zijn de grote winnaars.

GroenLinks behaalde 17,8% van de stemmen en gaat daarmee negen zetels in de gemeenteraad bezetten. “Ik ben heel blij”, reageert lijsttrekker Mirjam Wijnja. “We hebben verloren in vergelijking met vier jaar geleden, maar van die verkiezingen weten we dat ze uitzonderlijk voor ons zijn verlopen. Dat je nu opnieuw de grootste wordt, dat is heel bijzonder.”

Student & Stad: “Dit voelt heel goed”

Grote winnaars zijn Partij voor de Dieren, Student & Stad en Partij voor het Noorden. Van de stemgerechtigden stemde 9,3% op de Partij voor de Dieren wat goed is voor vier zetels. “We hadden dit ook wel zien aankomen”, vertelt lijsttrekker Kirsten de Wrede. “De afgelopen jaren hebben we het heel goed gedaan in de raad. Landelijk hebben we een sterke partij staan met een duidelijke visie. Dat is niet onopgemerkt gebleven.” Student & Stad gaat van één zetel naar drie zetels: “”Dit voelt heel goed”, vertelt lijsttrekker Steven Bosch. “Ik had hier ook op gehoopt, en we hebben een hele goede campagne gedraaid.”

Partij voor het Noorden: “Dit is echt een prestatie”

De Partij voor het Noorden gaat van niets naar twee zetels: “We zijn heel blij, dit is echt een prestatie”, vertelt Leendert van der Laan. “We zijn een lokaal regionale partij. De stad Groningen is heel mondiaal georganiseerd. Ga er maar eens aan staan om dan toch zetels te pakken. Ik denk dat we veel zetels bij andere partijen hebben weggesnoept. We zijn wat progressiever dan bijvoorbeeld de Stadspartij. En ik denk ook dat proteststemmers op ons hebben gestemd. De komende tijd gaan we verder bouwen. We gaan ons laten zien.”

Restzetels

Verliezers zijn er ook. Waar bij D66 het verlies mee valt, is het verlies bij de PvdA, SP, VVD en ChristenUnie groter. Toch kunnen er de komende dagen nog verschuivingen plaats vinden. “De uitslag is nog niet definitief”, legt politiek verslaggever Ecco van Oosterhout uit. “We hebben het over restzetels. Als je de voorlopig definitieve uitslag bekijkt dan moet je eigenlijk lezen dat als er 2 staat het ook 3 kunnen zijn. Dat moeten we nog even afwachten.”

2018 2022 Zetels GroenLinks 21% 17,8% 9 (-2) PvdA 13% 11,8% 6 (0) D66 10,7% 10,4% 5 (0) SP 9,5% 8,2% 4 (-1) VVD 8,9% 7,5% 3 (-1) ChristenUnie 6,7% 5,1% 2 (-1) Partij voor de Dieren 6,6% 9,3% 4 (+1) CDA 5,4% 5,0% 2 (0) Stadspartij 100% voor Groningen 11,7% 9,2% 4 (0) Student & Stad 3,4% 6,3% 3 (+2) PVV 3,3% 2,1% 1 (0) Partij van de Zuinigheid – 0,7% 0 (-) Partij voor het Noorden – 4,1% 2 (+2) Forum voor Democratie – 1,7% 0 (-) Belang van Nederland – 0,8% 0 (-) Lijst Teunis Dokter – 0,1% 0 (-)