GroenLinks Groningen krijgt bezoek van Duitse Grünen

Foto: Joris van Tweel

GroenLinks Groningen krijgt zaterdag bezoek van een twintigtal leden van de Duitse zusterpartij Die Grünen. Die sluiten zich aan bij de verkiezingscampagne van GroenLinks.

De Duitse gasten, afkomstig uit Oldenburg en Leer, krijgen zaterdag een rondleiding door de binnenstad en helpen met het flyeren op drukke plekken in en rond de binnenstad. “Zeker Duitse studenten vinden het leuk om in hun eigen taal gesprekken te kunnen voeren over lokale politiek,” zegt raadslid Benni Leemhuis.

De groene partijen in Groningen en Oldenburg hebben al jarenlang goede contacten en er worden over en weer bezoeken afgelegd. “Ook voor lokale politiek is internationale samenwerking belangrijk,” zegt lijsttrekker Mirjam Wijnja. “Zowel in Europa als lokaal werken we als Groenen samen om de klimaatcrisis te bestrijden en de overstap naar schone energie te maken.”