GroenLinks draagt Mattias Gijsbertsen voor als informateur

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

GroenLinks Groningen draagt Mattias Gijsbertsen voor als informateur. Dat maakte de winnende partij van de gemeenteraadsverkiezingen maandagochtend bekend.

Gijsbertsen is geen onbekende in de Groninger politiek. Van 2006 tot 2014 was hij raadslid namens GroenLinks in Groningen en tussen 2014 en 2020 wethouder. In februari 2020 kondigde hij zijn afscheid als wethouder van Groningen aan. Hij is nu programmadirecteur van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lijsttrekker Mirjam Wijnja is blij met de voordracht van Gijsbertsen: “Mattias is niet alleen heel ervaren, maar ook iemand met veel binding met onze gemeente. Hij kent veel mensen hier en weet welke thema’s spelen. Een topkandidaat waar we enorm blij mee zijn.”

De informateur start met zijn werkzaamheden na het duidingsdebat. Dat gebeurt komende woensdag om 20.00 uur in het Provinciehuis. Vanaf dat moment gaat Gijsbertsen in gesprek met de partijen in de Groningse gemeenteraad over de

verkiezingsuitslag en opkomst. Samen met deze partijen gaat Gijsbertsen op zoek naar een stabiel college.