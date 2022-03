GRC wint, GVAV Rapiditas en Forward verspelen koppositie

sport

Foto: Martijn Minnema. GRC Groningen - Jubbega

In de zondag eerste klasse pakte GRC na twee nederlagen weer de volle winst en sprokkelde Stadspark een punt. In 2K en 3B verspeelden GVAV Rapiditas en Forward hun koppositie.

Door Martijn Minnema

GRC boekte vanmiddag een moeizame maar verdiende thuiszege op Jubbega. In een kansarme wedstrijd was Rens Wardenier het goudhaantje, hij scoorde in de 69’ minuut de enige goal van de wedstrijd. GRC staat vierde op vier punten van koploper Hoogezand.

Stadspark pakte op bezoek bij GOMOS een punt. Na een 1-0 achterstand bij rust scoorde Cedwin Tel halverwege de tweede helft de gelijkmaker. Stadspark staat elfde.

In 2L liet GVAV Rapiditas net als afgelopen donderdag punten liggen, uit bij WKE’16 werd met 1-1 gelijkgespeeld. Joel de Jong zette GVAV kort voor rust nog op 0-1 maar na rust kwam WKE langszij. Omdat Valthermond thuis met 2-0 van Helpman won zijn zij nu de nieuwe koploper. Volgende week kan GVAV de koppositie in een rechtstreeks duel thuis heroveren.

Onderin was er verlies voor Gruno, 0-4 tegen Annen, Lewenborg maakte thuis tegen Veendam 1894 een 0-2 achterstand goed en eindigde op 2-2.

In 3C verloor Forward thuis met 2-4 van middenmoter TLC. Donderdag kwam Forward uit bij Siddeburen niet verder dan 1-1 en daarmee is Forward koploper af, SVZ is de nieuwe koploper.

Groninger Boys moest na rood voor Pong Clemencia al vroeg met tien man verder en verloor met 3-0 bij Siddeburen. Groninger Boys heeft 1 punt meer dan de hekkensluiter in 3B maar ook een wedstrijd meer gespeeld.