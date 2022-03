“Gratis zelftesten en mondneusmaskers beschikbaar voor mensen met laag inkomen”

nieuws

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

Vanaf deze week worden gratis zelftesten en mondneusmaskers beschikbaar gesteld voor mensen met een laag inkomen. Dat heeft wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Armoede bekend gemaakt.

“De ziekenhuizen mogen dan niet meer vol liggen met coronapatiënten, testen blijft belangrijk en ook zijn mondkapjes nog niet overal verleden tijd”, schrijft wethouder Diks. “Inwoners hebben een brief ontvangen over de mogelijkheden voor hen om de mondkapjes en zelftesten af te halen bij ‘de Entree’ van een WIJ-locatie bij hen in de buurt.”

Volgens de wethouder kunnen er drie zelftesten en drie mondkapjes per persoon afgehaald worden.