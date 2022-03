Gouden tip in zoektocht naar ‘kopschopper’ Korreweg is nog niet binnen

nieuws

Foto's via Politie.nl

Hoewel de politie in de afgelopen tien dagen vijf tips heeft gekregen rond de verkeersruzie en mishandeling van 14 december aan de Oosterhamrikkade en de Korreweg, is de gouden tip nog niet binnen. Daarom deelde de politie donderdagmiddag bewegend beeld van het incident.

De zoektocht naar de passagier van een personenauto, die na een verkeersruzie op de Oosterhamrikkade een 35-jarige bestuurder van een andere auto tegen het hoofd schopte, is nog in volle gang.

Volgens de politie begon de verkeersruzie op de Oosterhamrikkade. Bij de ruzie waren twee voertuigen betrokken. De auto’s reden na het conflict achter elkaar aan. Nabij de Korreweg zette de bestuurder de auto naast die van het 35-jarige slachtoffer. De verdachte (een passagier) opende het portierraam en begon het slachtoffer uit te schelden. Ook spuwde hij naar hem. De verdachte stapte vervolgens uit de auto en er ontstond een vechtpartij. Het slachtoffer werd hierbij geslagen en er werd meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt, terwijl hij al op de grond lag.

De identiteit van de verdachte van de mishandelingen is nog niet bekend en de politie wil graag weten wie dit is. Het gaat om een man van tussen de twintig en vijfentwintig jaar. De man heeft een normaal postuur en zwart kort kroeshaar. Ten tijde van de mishandeling droeg de man donkere kleding, lichte of witte sportschoenen en een schoudertasje. Mensen die de man herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via de opsporingstiplijn (0800 – 6070) Anoniem melden kan ook via 0800 – 7000. Online je informatie delen kan ook via het online tipformulier.

De bewegende beelden van de man staan in de onderstaande tweet:

Dringende oproep: Wie herkent deze man? Hij wordt verdacht van mishandeling na een verkeersruzie in #Groningen. Vorige week deelden wij al foto’s van de man. Dit heeft geleid tot 5 tips. Maar de gouden tip zat hier helaas nog niet bij. Daarom delen wij nu deze video. pic.twitter.com/yhg5Fr1RMh — Politie Groningen (@POL_Groningen) March 10, 2022