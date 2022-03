Goeie dag voor Stadspark, GVAV en Lewenborg; GRC verliest

sport

Foto: Martijn Minnema. GVAV - Stadskanaaal

Het was voor de meeste zondagamateurclubs in Stad een goeie voetbaldag. Stadspark boekte een verrassende zege, GVAV Rapiditas is mede dankzij Lewenborg helemaal terug in de titelstrijd en ook Forward wist te winnen. GRC viel uit de toon met een thuisnederlaag.

Door Martijn Minnema

In de eerste Klasse F strijdt Stadspark tegen degradatie en dat gaat in 2022 een stuk voortvarender dan in 2021. Uit bij subtopper WVV werd vanmiddag met 1-3 gewonnen. Getuar Derguti zette Stadspark voor rust op 0-1, Cedwin Tel maakte na rust 0-2, kort daarna kwam WVV terug tot 1-2 waarna Derguti met zijn tweede het duel besliste. Stadspark staat nog wel voorlaatst maar kan bij winst in de inhaalwedstrijd thuis tegen Jubbega twee plekken stijgen.

GRC ging thuis tegen SVBO met 2-4 onderuit. Bij rust was het al 0-2 en pas bij 0-4 wist GRC via Niek Snippe en Ronald Paans de eer nog een beetje te redden. GRC staat vijfde.

In 2L won GVAV Rapiditas thuis met 4-2 van Stadskanaal. De start van GVAV was stroef en dat leidde na een kwartier ook tot een 0-1 achterstand. Gaandeweg de eerste helft kwam GVAV beter in de wedstrijd en dat betaalde zich nog voor rust uit. Ingmar Liezenga met een fraaie lob (30′) en Leon Knol met een verwoestende uithaal (38′) lieten GVAV met een voorsprong rusten waarna GVAV dankzij een eigen doelpunt van Stadskanaal op 3-1 kwam, waarna Stadskanaal nog terugkwam tot 3-2 alvorens Serdan Bayrak er kort voor tijd 4-2 van maakte.

GVAV Rapiditas zag het gat met koploper Valthermond slinken tot 2 punten en mag daarvoor stadsgenoot Lewenborg bedanken. De laagvlieger verraste de koploper en won met 2-0 door goals van Mike Weidgraaf en Brian de Wit, beide na rust gescoord. Lewenborg is door de zege gestegen naar de veilige tiende plek op de ranglijst.

Helpman speelde met 2-2 gelijk. Uit bij nummer 3 Rolder Boys werd na rust een 0-2 voorsprong (2x Danny Dijkstra voor rust) uit handen gegeven. Helpman staat zevende. Gruno kwam niet in actie.

In 3C won Forward uit bij LEO met 0-3, Bart Breman maakte er twee, Max Oogink zorgde voor de 0-3. Forward staat in verliespunten gelijk met koploper SVZ maar moet nog wel twee keer winnen om in punten gelijk te komen.

Met Groninger Boys gaat het minder, die staan laatste en verloren vanmiddag thuis met 2-4 van Muntendam.

Engelbert , koploper in 4C, liet punten liggen. Uit bij Kwiek speelde het met 1-1 gelijk. Runner up PJC won wel en daardoor is de voorsprong van Engelbert geslonken tot 2 punten.