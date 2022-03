GGD past werkwijze gebruik desinfectiemiddelen aan vanwege gezondheidsrisico’s

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De GGD-GHOR heeft de werkwijze voor het gebruik van handdesinfectiemiddelen in coronavaccinatie- en teststraten vanaf woensdag aangepast vanwege gezondheidsrisico’s. Aanleiding is een rapport van het RIVM over de risico’s van ethanol.

Onder de voormalige en huidige medewerkers die actief zijn, of zijn geweest, in vaccinatie- en teststraten is woensdag een brief verspreid. “Deze brief is door de 25 GGD regio’s verspreid”, vertelt woordvoerder Ernst Moeksis van GGD GHOR Nederland. “Zij zijn in dienst van de GGD en als werkgever heb je de plicht om medewerkers te informeren over gezondheidsrisico’s.”

Gezondheidsrisico’s klein

In de brief schrijft de GGD dat medewerkers tijdens hun werkzaamheden doorgaans vaker dan 25 keer per dag hun handen hebben moeten desinfecteren. “Ethanol staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen”, staat te lezen in de brief. “Bij veelvuldig en langdurig gebruik wordt het risico op borstkanker voor vrouwen, en mogelijk ook voor mannen, vergroot. Het extra risico dat je gelopen hebt, is zeer klein. Als je 2 jaar lang, 5 dagen per week, 100 keer per dag je handen desinfecteert met desinfectiemiddel met ethanol, wordt het extra risico dat je borstkanker oploopt geschat op

0,012%.”

“Maximaal 25 keer per dag handdesinfectiemiddel gebruiken”

Aanleiding voor de brief is een onderzoek van het RIVM dat vorig jaar zomer werd gepubliceerd. Het gaat om het RIVM-rapport ‘Beoordeling van gezondheidsrisico’s bij gebruik van ethanol bevattende handgel’. Moeksis daarover: “Wij hebben besloten onze werkwijze aan te passen. Medewerkers mogen vanaf nu maximaal 25 keer per dag een handdesinfectiemiddel gebruiken.” Een medewerkster die in het Noorden actief is geweest laat aan de redactie van OOG Tv weten geschrokken te zijn. “Na iedere handeling was het de procedure om je handen te desinfecteren. Dat deed je soms wel tweehonderd keer op een dag.”

Ethanol

Het RIVM schrijft dat ethanol bedoeld is om bacteriën en virussen te doden. Het heeft echter ook eigenschappen waardoor het ernstige ziekten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn kanker of een verminderde vruchtbaarheid. Ook kan het de ontwikkeling van een ongeboren kind beïnvloeden. Volgens het RIVM betekent het niet dat iemand die in contact komt met de stof altijd deze ziekten krijgt. De kans daarop wordt groter naarmate iemand meer, vaker en een lange tijd ethanol binnenkrijgt. “Vrouwen die geen ethanol bevattende handgel gebruiken, hebben een kans van ongeveer 143.000 op 1.000.000 mensen om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen. Vrouwen die bijvoorbeeld 1 jaar elke dag 10 keer handgel gebruiken hebben een kans van 143.006 op 1.000.000 om gedurende hun leven borstkanker te ontwikkelen”, schrijft het RIVM.

Het rapport van het RIVM is hier te lezen.