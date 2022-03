GGD Groningen vaccineert volgende week studenten op Zernike

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

GGD Groningen is volgende week met een tijdelijke vaccinatielocatie actief op het Zernike complex. Zo kunnen studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit zich dichtbij hun dagelijkse activiteiten laten vaccineren.

Van maandag 7 t/m donderdag 10 maart zijn studenten welkom om zich te laten vaccineren. Dat kan tussen 09.00 uur en 16.30 uur in het Willem-Alexander Sportcentrum. Ze kunnen daar terecht voor een eerste of tweede prik of de boosterprik, en krijgen dan het vaccin van Pfizer/BioNTech.

De studenten en medewerkers kunnen daar ook vragen stellen aan een arts. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Wel zijn een mondkapje en een ID-bewijs verplicht.