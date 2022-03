GGD Groningen: Novavax-vaccin en extra herhaalprik na Janssen nu beschikbaar

nieuws

De wachtrij bij de vaccinatielocatie in MartiniPlaza - Foto: Veiligheidsregio Groningen

Vanaf deze week zijn zowel het nieuwe Novavax-vaccin als de extra herhaalprik na een Janssen-vaccinatie beschikbaar bij GGD Groningen. Het nieuwe vaccin is te verkrijgen op één locatie.

Het nieuwe Novavax-vaccin bestaat uit twee prikken met een tussenperiode van minimaal drie weken. Het is een vaccin op basis van eiwitten. Daarmee verschilt het van de mRNA-vaccins waarmee al eerder werd geprikt, zoals BioNTech/Pfizer, Moderna en Janssen.

Eiwitvaccin

In het Novavax-vaccin zitten onder meer nagemaakte deeltjes in van het spike-eiwit, waar het coronavirus deels uit bestaat. De mRNA-vaccins bevatten daarentegen een stukje genetisch materiaal. Het nieuwe vaccin moet een alternatief bieden aan mensen die twijfels hebben over de bestaande mRNA-vaccins.

Weinig belangstelling

Wie voor Novavax wil kiezen, kan in onze provincie alleen terecht op de GGD-locatie Hanze Plaza. Dat heeft er volgens de GGD Groningen mee te maken dat de belangstelling voor het nieuwe vaccin minder groot is dan in eerste instantie werd gedacht.

‘De verwachting is dat we ruim 50 afspraken per dag gaan prikken in Groningen. Om te voorkomen dat we dagelijks, op veel locaties, onnodig vaccins weg moeten gooien is gekozen voor deze logistieke oplossing’, laat woordvoerder Lily Benjamin weten.

Op landelijke schaal gaat de GGD op 14 locaties met Novavax vaccineren.

Extra booster voor Janssen

Ook kunnen mensen die gevaccineerd zijn met Janssen en tenminste drie maanden geleden een booster hebben gekregen, vanaf woensdag een zogeheten ‘herhaalprik’ halen. De prik is vrijwillig, laat de GGD weten.

De extra prik is in het leven geroepen om problemen met reizen naar het buitenland te verhelpen. ‘Sommige landen, zoals Duitsland, erkennen één Janssen-vaccinatie namelijk niet als volledige vaccinatie’, zegt Benjamin.

Voorlopig geen Novavax-booster

Een boosterprik met het eiwitvaccin blijft voorlopig uit. Op dit moment lopen er studies naar een boostervaccinatie met het Novavax-vaccin.