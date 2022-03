GGD Groningen begint met boosterprikken van jongeren

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen vanaf vandaag (maandag) een afspraak maken om een boostervaccinatie tegen het coronavirus te halen.

De GGD benadrukt dat jongeren die de eerste twee vaccinaties tegen corona hebben gehad, niet of nauwelijks ziek worden van de omikronvariant van het coronavirus. Ook is de kans op een ziekenhuisopname heel klein. Toch komen de boosterprikken van BioNTech/Pfizer vanaf maandag beschikbaar voor jongeren.

Jongeren maken zelf de keuze om de boosterprik wel of niet te halen, zo stelt de GGD. 16- en 17-jarigen maken deze keuze helemaal zelf en wie jonger is, overlegt met de ouders of verzorgers. Bij het maken van de afspraak en op de vaccinatielocatie zelf bespreekt een medewerker van de GGD de keuze van de jongere voor de boosterprik.

Jongeren krijgen geen uitnodiging voor de prik via een brief. Wie een afspraak wil maken, kan dat doen via telefoonnummer 0800 – 7070.