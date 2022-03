GGD: “Griepepidemie in Noord-Nederland valt nog mee”

nieuws

De griepepidemie in Noord-Nederland valt nog mee. Dat schrijft GGD Groningen op sociale media.

Afgelopen woensdag liet het RIVM weten dat er in Nederland voor het eerst sinds twee jaar sprake is van een griepepidemie. Het RIVM meldde dat het aantal keel- en neusmonsters waarin het influenzavirus wordt aangetroffen in de afgelopen week drie keer zo hoog lag als in de week er voor. Volgens de GGD Groningen worden op dit moment de meeste griepgevallen geregistreerd in het zuiden van het land, en valt het hier nog mee. Nog, omdat men niet weet hoe het zich gaat ontwikkelen. Normaal dooft in maart het influenzavirus uit, maar nu leeft het pas op. De GGD spreekt over onbekend terrein.

Mensen die liever niet het griepvirus oplopen, daar heeft de GGD een tip voor: “Afstand houden, regelmatig handen wassen en niezen in de ellenboog”, schrijft de GGD op haar Twitteraccount.