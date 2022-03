GGD begint met Janssen-boosters tegen corona in Hanze Plaza

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Mensen uit Groningen die geen boostervaccinatie met een mRNA-vaccin mogen of willen, kunnen vanaf nu kiezen voor een boostervaccinatie met het Janssen-vaccin.

De mensen die dit vaccin willen, kunnen vanaf vandaag een prik halen in Hanze Plaza. De vaccinatielocatie aan de Protonstraat is één van de dertien plekken in Nederland waar dit nu mogelijk is.

Mensen die een Janssen-booster willen halen, moeten wel een afspraak maken. Dat kan door te bellen met 0800-1295.

De GGD breidt daarnaast het aantal vaccinatielocaties in de provincie verder uit. Vanaf dinsdag kunnen mensen in Uithuizen terecht voor een vaccinatie of booster tegen corona. Vanaf donderdag is dat ook mogelijk in Leens. In beide plaatsen gaan tijdelijke vaccinatielocaties van start.