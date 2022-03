GGD: “Afgelopen week ruim 1.700 vaccinaties gezet, minder besmettingen vastgesteld”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn afgelopen week ruim 1.700 vaccinaties tegen het coronavirus gezet. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

“In de afgelopen zeven dagen zijn er in Groningen 1.719 vaccinaties gezet”, schrijft de GGD. “Hiervan waren er bijna 1.300 boosterprikken.” Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er in de provincie in totaal 1.065.212 prikken gezet, waarvan bijna 283.000 boosterprikken. De GGD meldt dat je op alle vaccinatielocaties in de provincie nu zonder afspraak terecht kunt.

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 10.439 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen is gedaald ten opzichte van de week hiervoor, toen het om 13.485 besmettingen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 2.023 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 1.407 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen naar 107,3 per 1.000.000 inwoners, dit was 86,9. Sinds het begin van de coronapandemie is bij 180.130 mensen een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe coronabesmetting ken in vergelijking met vorige week woensdag kleine verschuivingen. Zo is de besmettingsgraad in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar gedaald van 13% naar nu 8%. In de groep 15 tot 19 jaar eveneens een daling van 11% naar 9%. Een stijging is er in de groep van 20 tot 29 jaar van vorige week 27% naar nu 33. In de categorie 30 tot 65 jaar blijft de besmettingsgraad met 43% gelijk. Ook een stijging in de categorie ouder dan 65 jaar van 5% naar 6%.

Ontwikkeling

In de afgelopen week werden de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. Daar ging het om 2.398 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Westerkwartier werden 2.200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geteld, Het Hogeland 1.959, Pekela, 1.889 en Oldambt 1.863.

Testen

In de afgelopen week werden er op de verschillende testlocaties 16.631 mensen getest op corona. Van hen kregen er 10.799 een positief testresultaat. Het vindpercentage ligt daarmee op 64,9%. Er werden in de afgelopen week minder testen afgenomen in vergelijking met een week eerder, toen ging het nog om 22.976 testen. Toen waren er 13.421 testen positief, waarmee het vindpercentage op 58,4% lag.