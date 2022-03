GGD: “Afgelopen week 13.000 herhaalprikken gezet, forse daling aantal besmettingen”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week woensdag 13.000 herhaalprikken gezet. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

“In de afgelopen week zijn er in totaal 16.187 vaccinaties gezet”, meldt de GGD. “Hierbij gaat het om ruim 1.200 boosterprikken en ruim 13.000 herhaalprikken.” Sinds 4 maart komen mensen die ouder zijn dan 70 jaar, en mensen die gerekend worden tot de kwetsbare groepen, in aanmerking voor deze herhaalprik. “Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn er in Groningen 1.173.995 prikken gezet.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Het aantal besmettingen is sinds vorige week woensdag fors gedaald. “Afgelopen week zijn er 9.921 nieuwe besmettingen bijgekomen, een week eerder ging het nog om 16.316 nieuwe besmettingen. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 1.691 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 1.272 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is afgenomen tot 110,7 per 1.000.000 inwoners, dit was 151,6.” Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Groningen 237.723 personen positief getest.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting kent in vergelijking met vorige week kleine verschillen. Zo is de besmettingsgraad in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gedaald van vorige week 9% naar nu 7%. In de groep 15 tot 19 jaar eveneens een daling van 6% naar nu 5%. Ook een afname in de categorie 20 tot 29 jaar, vorige week lag de besmettingsgraad in deze groep op 19%, nu op 16%. Een kleine toename wordt gezien in de groep 30 tot 65 jaar. Vorige week lag de graad hier op 53%, nu op 54%. De grootste toename wordt gezien in de groep ouder dan 65 jaar. Vorige week lag de besmettingsgraad hier op 14%, nu op 18%.

Ontwikkeling

In de afgelopen week werden de meeste nieuwe besmettingen geconstateerd in de gemeente Veendam. Het ging hier om 2.415 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In Eemsdelta ging het om 2.213 nieuwe gevallen, Midden-Groningen 1.785, Het Hogeland 1.756 en Stadskanaal 1.738.

Coronatesten

Sinds vorige week woensdag zijn er in Groningen 14.651 personen getest op het coronavirus. Hiervan kregen er 9.834 een positief testresultaat. Het vindpercentage komt daarmee op 67,1%. Het aantal testen dat afgenomen werd ligt lager dan in de week er voor toen het nog om 20.263 afgenomen testen ging. Daarvan bleken toen 13.575 testen positief te zijn, waarmee het vindpercentage op 67,0% lag.