GGD: “Aantal coronabesmettingen licht gedaald, afgelopen week bijna 6.000 prikken gezet”

Foto: 112groningen.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is in vergelijking met vorige week licht gedaald. In de afgelopen zeven dagen zijn er bijna 6.000 prikken gezet. Dat blijkt uit openbare data van de GGD Groningen.

In de afgelopen week zijn er in de provincie 15.368 personen positief getest op het coronavirus. “Het aantal besmettingen is licht gedaald ten opzichte van de week hiervoor, toen er 15.988 besmettingen werden geteld”, schrijft de GGD. “De besmettingsgraad ligt in onze regio op 2.688 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 2.456 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen naar 115,9 per 1.000.000 inwoners. Vorige week lag dit op 81,8.” Sinds het begin van de pandemie is er bij 211.486 personen een coronabesmetting vastgesteld.

Tekst gaat verder onder de infographic:

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen bij wie een nieuwe besmetting is vastgesteld ken ik vergelijking met vorige week een aantal wijzigingen. Zo is het aantal besmettingen in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar toegenomen van 6% vorige week naar nu 8%. In de groep 15 tot 19 jaar een afname van vorige week 9% naar nu 7%. Een flinke afname in de groep 20 tot 29 jaar. Daar lag de besmettingsgraad vorige week op 35%, dat is deze week gedaald naar 24%. In de categorie 30 tot 65 jaar een stijging van 42% vorige week naar nu 50%. Ook een stijging in de groep ouder dan 65 jaar. Vorige week lag het percentage in deze groep op 7% nu op 11%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden afgelopen week ontdekt in de gemeente Groningen. Daar ging het om 2.938 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Eemsdelta ging het om 2.775 nieuwe gevallen, Het Hogeland 2.762, Westerkwartier 2.725 en Midden-Groningen 2.521.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er 24.338 mensen getest op GGD-testlocaties. Van hen kregen er 16.158 een positief testresultaat. Hiermee komt het vindpercentage op 66,4%. Het aantal afgenomen testen is in vergelijking met vorige week ongeveer gelijk gebleven. Toen werden er 23.289 testen afgenomen waarvan 15.615 positief bleken te zijn. Toen lag het vindpercentage op 67,0%.

Vaccinaties

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 5.934 vaccinaties gezet. Het gaat hierbij om bijna 1.500 boosterprikken en ruim 4.200 herhaalprikken. Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in de provincie Groningen 1.097.441 prikken gezet, waarvan ruim 285.500 boosterprikken zijn. Op alle vaccinatielocaties kun je nu zonder afspraak terecht voor een boostervaccinatie.