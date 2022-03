Gewonden bij frontale botsing op Jeverweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Jeverweg zijn twee personenauto’s frontaal op elkaar gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. “Door nog onbekende oorzaak zijn twee personenauto’s frontaal op elkaar gebotst”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is veel schade ontstaan en zijn meerdere personen gewond geraakt.” Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. “Hier in de straat staan drie ambulances. De verpleegkundigen worden ondersteund door het MMT, het Mobiel Medisch Team. Ook de brandweer is ter plaatse met een tankautospuit en het grote hulpverleningsvoertuig.”

Vanwege het ongeluk is de Jeverweg tussen de kruising met het Skagerrak en de kruising met het Kattegat afgesloten voor het verkeer.

Uit piëteit met de slachtoffers en betrokkenen worden er vooreerst geen foto’s van het ongeluk getoond.