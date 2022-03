Gewonde bij steekpartij Pleiadenlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij zaterdagavond op de Pleiadenlaan is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het steekincident vond plaats rond 19.20 uur. “Eén slachtoffer is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis overgebracht”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er is nog geen verdachte aangehouden, er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.”

Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl zou het steekincident zich op straat hebben afgespeeld. “Ambulancemedewerkers hebben de persoon gestabiliseerd. Daarna is deze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek in de omgeving.” Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben over de zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.