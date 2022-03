Getuigen gezocht van vernielingen station Europapark: “Schade loopt in de duizenden euro’s”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen, of mensen die meer informatie hebben, over vernielingen die de laatste tijd gepleegd worden op en rond station Groningen Europapark. Dat meldt de politie op sociale media.

In de nacht van zaterdag op zondag was het opnieuw raak. De politie meldt dat onder andere een stationsklok en het scherm van een CTA, waarop de vertrektijden worden geprojecteerd, beschadigd werden aangetroffen. “De laatste tijd worden er veelvuldig vernielingen gepleegd op deze locatie”, schrijft de politie. “De schade loopt in de duizenden euro’s. Mocht u iets zien, of mocht u meer informatie hebben, dan komen wij graag in contact met u.”

Informatie en tips kunnen met de politie gedeeld worden op telefoonnummer 0900 88 44.