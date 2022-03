Getuigen gevraagd voor beroving Ubbo Emmiussingel

nieuws

De politie vraagt getuigen van een beroving aan de Ubbo Emmiussingel om zich te melden. De beroving vond plaats op woensdag 2 maart tussen 17.35 en 17.45 uur.

Het slachtoffer wilde gaan zitten op één van de bankjes bij het Regenboogzebrapad. Op dat moment begon een jongeman die achter hem stond te trekken aan de tas die het slachtoffer om zijn nek had. De verdachte gebruikte zoveel kracht dat de band van de tas brak. Het slachtoffer bleef de tas vasthouden, maar moest loslaten toen de verdachte hem een harde klap in zijn gezicht gaf. De dader rende vervolgens weg in de richting van het Hereplein.

De verdachte is een blanke man van ongeveer 20 jaar met een tenger postuur en een lengte van tussen de 1.70 en 1.80. Hij droeg een donkere spijkerbroek en een grijze jas. Ook droeg hij een muts of had zijn capuchon op.

Wie meer kan vertellen over de beroving wordt verzocht contact op te nemen met de politie, via 0900-8844.