nieuws

De politie vraagt getuigen van een geweldsincident aan de Gorechtkade op dinsdag 22 maart, om contact op te nemen.

Die avond rond 21:00 uur heeft daar een minderjarige letsel opgelopen op verschillende plaatsen van het lichaam. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijk getuigen van dit incident zijn.

De politie vraagt eventuele getuigen contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000, onder vermelding van zaaknummer 2022073048.