Gemeente zet verkiezingstaxi in om minder mobiele mensen naar stembureau te brengen

Foto: Henk Ellérie

De gemeente Groningen zet de komende dagen een verkiezingstaxi in waarmee minder mobiele mensen van en naar een stembureau worden gebracht.

Van maandag tot en met woensdag zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag en dinsdag zijn er in de gemeente zestien stembureaus geopend, op woensdag kan er in 122 stembureaus gestemd worden. “Wil je stemmen, maar ben je minder mobiel? Maak dan gebruik van de gratis verkiezingstaxi”, schrijft de gemeente Groningen. “De taxi haalt je thuis op en brengt je vervolgens naar het stembureau. Na het stemmen word je weer thuisgebracht.”

De taxi rijdt op alle drie de dagen. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen telefonisch een afspraak inplannen via telefoonnummer 088 339 48 50. Of er kan een mail verstuurd worden naar dit e-mail adres. Volgens de gemeente is het belangrijk om in de communicatie ‘Verkiezingstaxi 2022’, ophaaladres en adres stembureau te vermelden. Aanmelden kan tot en met woensdag 12.00 uur.