Gemeente wil voorschot uitbetalen aan groep bijstandsgerechtigden

De gemeente Groningen wil een groep bijstandsgerechtigden alvast een voorschot van 200 euro uitbetalen om de stijgende energieprijzen te compenseren.

Het gaat om bijstandsgerechtigden waarvan de gemeente so wie so weet dat ze in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Het kabinet heeft in december aangekondigd om huishoudens met lagere inkomsten extra te compenseren. Naast de 400 euro korting via een verlaging van de energiebelasting komen huishoudens met inkomens op of rondom het sociaal minimum in aanmerking voor 200 euro. De uitbetaling kan echter nog enige tijd op zich laten wachten.

Eind vorige week werd bekend dat het Rijk het richtbedrag van deze energietoeslag naar boven zal bijstellen. Door de situatie in Oekraïne en de oplopende prijzen blijkt het eerder genoemde richtbedrag namelijk niet voldoende.

De gemeente Groningen krijgt steeds meer signalen van inwoners die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De gemeente wil daarom niet langer wachten en gaat alvast 200 euro als voorschot uitbetalen. Deze inwoners hoeven verder geen aanvraag in te dienen.