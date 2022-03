Gemeente neemt voor 3,6 miljoen euro Hortus en Biotoop over

nieuws

Foto: Hortus Haren (via Google Streetview)

De gemeente heeft een akkoord bereikt met de Rijksuniversiteit Groningen over de aankoop van het Hortus/Biologisch Centrum-terrein in Haren. De koopprijs bedraagt 3,6 miljoen euro.

De gemeente zegt de sociale, culturele en recreatieve waarde van de Hortus en de Biotoop te zien. De Biotoop is een belangrijke creatieve broedplaats binnen de gemeente, met onder meer ateliers en kleine bedrijfjes. Die kwaliteit wil het college van B&W de komende jaren in stand houden. De huidige functies van de Hortus en Biotoop blijven voorlopig behouden.

Er moet qua organisatie nog wel het één en ander geregeld worden. De gemeente wil meer inzicht krijgen in het toekomstig beheer, organisatie, onderhoud en financiële gevolgen. Daarvoor zijn afspraken nodig met onder meer de Vrienden van de Hortus. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud en de sanering van asfaltpaden en asbest. Met de RUG is afgesproken dat de gemeente het terrein per 1 januari volgend jaar overneemt. De gemeenteraad moet ook nog akkoord gaan.