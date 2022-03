Gemeente geeft veegwagen in bruikleen aan opleiding Automotive

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Studenten van de opleiding Automotive van het Noorderpoort College kunnen de komende periode sleutelen aan een oude veegwagen van de gemeente Groningen.

De vrachtwagen is woensdagochtend in bruikleen overgedragen aan de opleiding. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) overhandigde de sleutels aan een student van de opleiding. “Het is mooi dat een nieuwe generatie monteurs het vak leert door te sleutelen aan onze veegwagen”, liet Chakor weten.

Op de opleiding Automotive leren studenten alles over voertuig- en motortechniek. Nieuwe technieken, zoals waterstof, zijn ook een onderdeel van de opleiding. Een diploma biedt studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om in een garagebedrijf te gaan werken.

Het @Noorderpoort heeft een oude vrachtwagen van de gemeente in bruikleen gekregen. Wethouder @GliminaChakor overhandigde de sleutels vandaag aan een student Automotive: "Het is mooi dat een nieuwe generatie monteurs het vak leert door te sleutelen aan onze veegwagen." pic.twitter.com/ZhFDMtiZlN — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 2, 2022