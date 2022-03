Gemeente bouwt donderdagnacht busstrook op deel Verlengde Hereweg

nieuws

Foto: Veilig Verkeer Nederland

Komende donderdagavond en -nacht legt de gemeente een busstrook aan op een deel van de Verlengde Hereweg. Dat gebeurt omdat de bussen door de Operatie Julianaplein nu teveel vertraging oplopen.

De gemeente merkte in de afgelopen weken dat de bussen op de Verlengde Hereweg vaak te laat komen, omdat ze vast staan in het drukke verkeer. Daarom wordt de wegmarkering nu aangepast, zodat er ruimte komt voor een aparte busstrook tussen de Esserweg en de Goeman Borgesiuslaan. De busstrook komt aan de oostelijke kant van de Verlengde Hereweg en loopt daarmee in noordelijke richting.

Om ook het verkeer in het algemeen goed door te laten stromen, zijn enkele verkeerslichten in de stad tijdelijk anders afgesteld dan normaal. Doordat sommige verkeerslichten minder lang op groen staan, wordt op die plek het autoverkeer gedoseerd doorgelaten om verkeersopstoppingen verderop te voorkomen.