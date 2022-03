Gemeente biedt grote hoeveelheid hout gratis aan

nieuws

Foto: Marleen Annema

Geïnteresseerde ondernemers, instellingen en particulieren uit de gemeente Groningen kunnen in april gratis hout ophalen bij de gemeente Groningen. Het hout is afkomstig van recent gekapte bomen uit de gemeente.

De actie van de gemeente draagt de titel ‘Hout van Hier’. In totaal liggen er 117 bomen in een gemeentelijke opslag, verdeeld over verschillende soorten en leeftijden. De stammen zijn maximaal vijf meter lang. Binnenkort worden de boomstammen gepresenteerd op de website van de gemeente.

De gemeente wil graag dat het gekapte hout op deze manier terug komt in de omgeving waar de boom ooit stond. Als er meerdere belangstellenden zijn voor dezelfde boom, wordt de boom gegund aan degene die een bestemming of toepassing noemt die het meest bijdraagt aan de lokale samenleving. Hoe duurzamer of socialer het hout wordt gebruikt, hoe meer kans de vrager naar het hout heeft om het te krijgen.

“In de praktijk wordt dit hout vaak gebruikt voor het maken van pallets of het verdwijnt bijvoorbeeld als brandstof in biomassacentrales”, aldus wethouder Glimina Chakor. “Met ‘Hout van Hier’ willen we hoogwaardige toepassingen realiseren, want van hout kun je mooie dingen maken. Bovendien draagt het project bij aan onze ambitie, minder weggooien en meer hergebruiken zodat we in 2050 volledig circulair kunnen zijn.”

Belangstellenden krijgen ergens in april de gelegenheid om het gekozen hout ‘live’ te zien en te keuren. Alle informatie wordt gepubliceerd op de webpagina: www.haalallesuitjeafval.nl/houtvanhier