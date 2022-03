sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie

De ijshockeyers van GIJS speelden zondagavond in Tilburg met 1-1 gelijk tegen het opleidingsteam van Tilburg Trappers. Dat was onvoldoende om de finale te halen van de play-offs voor het kampioenschap in de eredivisie.

GIJS had zaterdag in Kardinge namelijk met 3-0 verloren van Tilburg Trappers. Het seizoen zit er daarmee op voor GIJS.

GIJS kwam in Tilburg op een 1-0 voorsprong via Tim Bartels in de tweede periode. In de derde en laatste periode maakten de Brabanders gelijk.