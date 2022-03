Gasunie over hoge gasprijzen: ‘Wij krijgen geen korting’

Extreem hoge gasprijzen, iedereen krijgt ermee te maken. Door de Russische inval in Oekraïne zijn de gasprijzen hoger geworden. Ook bedrijven kampen met dit probleem. Hoe gaat bijvoorbeeld de Gasunie om met de huidige gascrisis?

Het pand van de Gasunie, de Apenrots, is 45.000 m2 groot. ‘We hebben zestien verdiepingen, dat is nogal wat. We zijn al een aantal jaar bezig met verduurzaming. Daarom hebben we alle lichten al vervangen met LED lampen. Dat scheelt een hele hoop energie. Ook zijn we aan het onderzoeken of we onze verwarmingsinstallatie met twee graden naar beneden kunnen zetten.’ vertelt persvoorlichter van de Gasunie Marie-Lou Grégoire.

De Gasunie neemt zelf dus maatregelen, maar hoopt dat haar werknemers ook een steentje willen bijdragen: ‘Ook hier gaan we met medewerkers praten. Zo kunnen onze medewerkers zelf de verwarming in hun kamer naar beneden draaien en willen we ze attenderen op het feit dat het licht eerder uit gaat.’

De Gasunie zorgt voor het transsport en opslag van het gras in Nederland en Noord-Duitsland. Dit betekent niet dat het bedrijf hierdoor een streepje voor krijgt op de gasrekening: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen. Wij nemen gewoon net zoals iedereen gas af en betalen dezelfde prijzen.’ vertelt Grégoire.