Gastvrij Groningen organiseert opnieuw charme-actie vanwege nieuwe fase Julianaplein

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De start van de vijfde fase van Operatie Julianaplein, aanstaande maandag, is zaterdag voor Gastvrij Groningen aanleiding om op diverse locaties een charme-actie te organiseren.

De actie vindt onder andere plaats in de wijken Helpman en de Wijert en op het Overwinningsplein en het Sontplein. Medewerkers van Gastvrij Groningen heten bezoekers welkom en delen een kaartje met informatie over Operatie Julianaplein uit. Ook worden bakjes met bloembollen weggegeven. Op het kaartje is informatie te vinden over de vijfde fase. Komende maandag wijzigt de situatie rond het Julianaplein en zijn er andere wegen afgesloten. Zo kun je niet meer van Assen richting Hoogezand en vice versa rijden maar wel van Drachten richting Assen.

Het programma Gastvrij Groningen wordt uitgevoerd en gefinancierd in opdracht van Het Fonds ondernemend Groningen, de gemeente en Groningen Bereikbaar. Ook Koninklijke Horeca Nederland en de vier Groningse bedrijvenverenigingen zijn bij het programma betrokken.