FvD komt met wetsvoorstel om Haren van Groningen ’te bevrijden’

Foto: Google Streetview

De fractie van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer is van plan om volgende week met een wetsvoorstel te komen, waarin de partij voorstelt om Haren van Groningen te bevrijden. Dat liet de partij zaterdagavond weten op een partijbijeenkomst in Stad.

De partij trekt deze weken, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, met een theatertour door het land. Bij de bijeenkomst in Groningen werd onder andere de herindeling van vier jaar geleden aangehaald. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen: “Dat moet je niet doen. Een herindeling kost alleen maar geld. Mensen voelen zich niet meer betrokken, en het niveau van voorzieningen gaat achteruit. Als het woord bestuurskracht valt, weet je dat een gemeente in een terminale fase zit”, aldus Van Houwelingen. Hij zegt van plan te zijn om volgende week met het wetsvoorstel te komen “om Haren te bevrijden van Groningen.”

Herindeling

De gemeente Haren werd op 1 januari 2019 opgeheven en werd het net als de gemeente Ten Boer bij Groningen gevoegd. Waar in veel noordelijke herindelingsgemeenten dit vaak zonder slag of stoot ging, was het verzet in Haren groot. De gemeente wilde zelfstandig blijven, maar volgens het Provinciebestuur was een herindeling de enige optie om de broek op te kunnen houden.

Forum voor Democratie is niet de eerste partij die vraagtekens zet bij de herindeling. Onlangs noemde de Partij voor het Noorden de herindeling een grote fout, waarbij terugdraaien een optie is. Vrijdag kreeg burgemeester Koen Schuiling (VVD) het boek ‘Het Verzet van Haren’ overhandigd. Voor dit boek hebben Jan R. Lunsing, bestuurskundige, en Priscilla Zetstra, onderzoeker, ongeveer honderd mensen gesproken, die op de één of andere manier betrokken zijn geweest bij de herindeling van Haren en Groningen en Ten Boer. Hun oordeel is dat de herindeling rammelt.