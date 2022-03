Forse stijging aantal coronapatiënten in Groningen; aantal IC-opnames daalt

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen is de afgelopen week fors toegenomen. Tegelijkertijd daalde het aantal opnames van covid-patiënten op de IC’s in de provincie.

Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. In Groningen waren maandagochtend 74 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis, waarvan twee op een IC. Een week geleden lagen er slechts 34 Groningers met corona in een ziekenhuis.

In de drie noordelijke provincies steeg het aantal opnames van covid-patiënten van 102 naar 181. Op de IC’s in Groningen, Friesland en Drenthe daalde het aantal coronapatiënten juist, van dertien naar zeven. Eén patiënt op een noordelijke verpleegafdeling met covid kwam niet uit het noorden.