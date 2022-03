FNV stuurt noodkreet aan minister over armoede in Noord-Nederland

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Minister Carola Schouten ontving dinsdagmiddag een ‘boodschappenlijst’ van de afdelingen Uitkeringsgerechtigden, Lokaal en Senioren vanuit Groningen, Friesland en Drenthe. De boodschappenlijst is een noodkreet van de vakbond, die constateert dat sommige mensen door de toenemende armoede in de provincie nauwelijks geld heeft voor de dagelijkse boodschappen.

“De nood is zo hoog dat een toenemend aantal mensen nauwelijks nog geld heeft voor de dagelijkse boodschappen”, aldus Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden. “Ze zetten de verwarming uit om energie te besparen. Het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen stijgen nauwelijks, dus het wordt alleen maar slechter.”

Volgens de noordelijke vertegenwoordigers van de vakbondsafdelingen is de tijd nu rijp voor ingrijpen op landelijk niveau. Van der Pligt: “We hebben gekeken hoe vanuit de lokale politiek de ergste nood geledigd kan worden, maar die mogelijkheden zijn niet oneindig. De problematiek van toenemende armoede reikt verder dan de gemeente- en provinciegrenzen. De landelijke politiek is echt aan zet.”

Schouten moet van de FNV haast maken met de compensatie van de stijgende energielasten en daar ook een schepje bovenopdoen. Daarnaast vraagt de vakbond de minister om snel het minimumloon op te hogen naar veertien euro bruto per uur. Maar het kabinet wil het wettelijk minimumloon pas in 2024 verhogen en dan slechts met 7,5 procent. “Dat is volstrekt onvoldoende voor een leefbaar loon en voor de uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn”, aldus Van der Pligt. “Bovendien is de verhoging nu al nodig gezien de stijgende kosten van levensonderhoud.”