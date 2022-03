Fluitjesactie VVD valt verkeerd bij DWARS

nieuws

Foto: Rik Heiner

De VVD heeft de plank grandioos misgeslagen tijdens de fluitjesactie donderdagavond in het uitgaanscentrum van Groningen. Dat zegt DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks.

De liberalen deelden fluitjes uit aan vrouwen. Bij gevaar kunnen de vrouwen er op blazen. De VVD wilde zo aandacht vragen voor meer veiligheid op straat, onder meer door het ophangen van camera’s.

DWARS valt vooral over het ludieke karakter van de actie: “Voor de grote meerderheid van vrouwen in Groningen is intimidatie een bittere en soms dagelijkse realiteit. Dat de VVD vervolgens fluitjes uit gaat delen als een ‘ludieke’ actie is een klap in het gezicht van deze vrouwen,” zegt Sophie Middelhuis, voorzitter van DWARS Groningen.

DWARS zegt dat intimidatie en grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is, dat niet met symptoombestrijding en repressie alleen bestreden kan worden. Het moet bij de bron aangepakt worden door goede voorlichting en meldpunten, aldus DWARS.