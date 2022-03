Fietsenstalling Grote Markt geopend: ‘Veilig, droog en schoon parkeren’

nieuws

Wethouder Glimina Chakor heeft maandag de tweede grote fietsenstalling in de binnenstad geopend. In de stalling op de hoek van de Grote Markt en de Ebbingestraat is ruimte voor 1500 rijwielen. Dankzij deze stalling zullen minder mensen hun fiets op straat parkeren en wordt de binnenstad veiliger en rustiger.

“We hebben erop ingezet dat mensen op de fiets naar de binnenstad komen en dan moet je er ook voor zorgen dat ze hun fietsen gratis en veilig kunnen stallen” vertelt Chakor. De fietsenstalling is gelegen in het centrum, dichtbij alle winkels en daardoor de perfecte plek om je fiets te stallen.

“De voordelen zijn groot, de fiets kan dichtbij, veilig, droog en schoon worden geparkeerd, ook blijft de openbare ruimte toegankelijk”, aldus de wethouder. Alles in de stad is erop gericht dat meer mensen de fiets pakken. Dat is gezond en ook goed voor het milieu. “En als je dan met de fiets komt, moet je ook goed ontvangen worden” vindt Chakor.

Foto: Rieks Oijnhausen