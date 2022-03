Fietsenstalling Europapark officieel geopend

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De fietsenstalling van station Europapark is fors uitgebreid. Alle enkellaags fietsenrekken zijn omgebouwd tot dubbellaags rekken, waardoor de stallingscapaciteit is uitgebreid met circa 600 fietsplaatsen tot zo’n 1.300 plekken.

Wethouder Philip Broeksma en gedeputeerde Fleur Gräper openden de vernieuwde fietsenstalling vrijdagochtend. De kosten werden gedekt uit een provinciale subsidie van 120 duizend euro en een subsidie van 80 duizend euro van het Ministerie van Infrastructuur. ProRail betaalde voor de rest.

De fietsenstalling is sinds de opening al een groot succes. De gemeente verwachtte dan ook dat de stalling binnenkort te klein zou zijn. De uitbreiding van de fietsenstalling was relatief eenvoudig, omdat tijdens de bouw al rekening met uitbreiding was gehouden.