Festivalvibe op eerste Suikermarkt van het seizoen: “De winter werd afgeschud”

Foto: Maartje van der Meulen

De eerste Suikermarkt van het nieuwe seizoen is zondag een groot succes geworden. Veel mensen brachten een bezoekje aan de markt bij EM2 op het voormalige Suikerunieterrein.

“We hadden alle geluk van de wereld”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie enthousiast. “De zon scheen, de temperatuur was aangenaam. Dat zijn denk ik toch wel redenen geweest dat het vandaag een druk bezochte markt was. Er heerste ook een hele fijne en prettige sfeer. Een soort festivalvibe.”

Gemêleerd

Maartje denkt dat dit komt door verschillende redenen: “De laatste Suikermarkt, in oktober vorig jaar, vond plaats met coronamaatregelen. Vandaag konden we weer ouderwets een markt organiseren zonder beperkingen, en ik denk dat dat voor mensen toch op één of andere manier als een bevrijding voelt. Daar komt bij dat de winter achter ons ligt en de zomerperiode nabij is. Ik denk dat dat redenen zijn om er op uit te gaan. En onze bezoekers waren ook heel gemêleerd. Van jong tot oud en van vrouwen die zwanger zijn tot grijze gepensioneerden. En weet je wat ook leuk was? Sommige mensen waren heel netjes gekleed. Die waren in hun zondagse pak hier naar toe gekomen. Dat is toch prachtig?”

De Suikermarkt kende een groot en rijk aanbod. Foto: Maartje van der Meulen

Rijk aanbod

De Suikermarkt bestond zondag uit een rijk aanbod aan vintage, kleding, meubeltjes, vinylplaten, sieraden, upcycling en interieurdecoraties. “Ook waren er standhouders met zelfgemaakte producten. Dan moet je denken aan zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden, handgemaakte biologische zepen en zelfgebakken taartjes en koekjes. Als je ook met de standhouders sprak, dan was iedereen blij dat het nieuwe seizoen begonnen is. Ook de verschillende foodtrucks konden op veel belangstelling rekenen, met enige regelmaat stond er een wachtrij voor de trucks.”

Schminken

Het geheel werd aangekleed met livemuziek van het folkduo Lenny & Junior. “Ook konden kinderen zich laten schminken en waren er hapjes en drankjes te verkrijgen op het terras van EM2. En alles verliep heel vrolijk en gezellig, ook dankzij de crew die vandaag alles in goede banen hebben geleid.” De volgende Suikermarkt vindt plaats op 1 mei.