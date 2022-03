FC Groningen zet ex-speler en jeugdtrainer Paul Matthijs op non-actief

sport

FC Groningen heeft jeugdtrainer Paul Matthijs op non-actief gesteld. De club zou aan het einde van het seizoen al afscheid nemen van de trainer van het O-18 elftal.

Volgens directeur Wouter Gudde is er daarna een onwerkzame situatie ontstaan binnen de FC Groningen opleiding.

“Nadat wij onze beslissing om niet tot contractverlenging over te gaan aan Paul kenbaar hebben gemaakt, is dit besluit van invloed geworden op de sfeer en onderlinge samenwerking op de werkvloer van ons trainingscomplex op Corpus den Hoorn”, aldus Gudde. “Op verzoek van Paul heeft hij met mij hierover een gesprek gevoerd en alles samenvattend is dit voor ons als directie aanleiding geweest om de samenwerking eerder stop te zetten”.

Matthijs was niet alleen jeugdtrainer. Daarvoor was hij als speler vele jaren actief bij FC Groningen.